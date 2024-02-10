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Форвард «Северстали» Лишка высказался о своей безголевой серии

Форвард «Северстали» Лишка о безголевой серии: главное, я создаю опасные моменты

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Словацкий нападающий череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северстали» Адам Лишка высказался о своей 14-матчевой безголевой серии, передает Legalbet.

«Хочу забрасывать как можно больше. Самое главное, что я создаю опасные моменты, и рано или поздно шайба окажется в воротах», — сказал Лишка.

В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает шестое место, имея в активе 72 очка. Первое место занимает петербургский СКА. Клуб берегов Невы набрал 85 баллов. Ярославский «Локомотив» отстает от СКА по дополнительным показателям. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак». Столичный клуб имеет в своем активе 82 очка. На четвертом месте идет столичное «Динамо», имея в активе 82 очка. На пятом месте располагается нижегородское «Торпедо», набрав 73 балла.

В следующем матче «Северсталь» сыграет с минским «Динамо». Встреча состоится 11 февраля.

Ранее вратарь «Северстали» Александр Самойлов заявил, что проявляет себя за счет команды.

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