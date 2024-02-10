Российский футболист дебютировал за европейский клуб

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Российский нападающий сербского клуба «Железничар Панчево» Иван Игнатьев дебютировал за новую команду.

В матче чемпионата Сербии «Железничар» сыграл вничью с «Нови Пазаром». Встреча завершилась со счетом 2:2.

За «Желизничар» точными ударами отметились Александр Джорджевич и Лазар Романич. В составе «Нови Пазара» голы забили Никола Каракаляич и Сейдуба Сума.

Игнатьев вышел на поле сразу после перерыва. Он не отметился результативными действиями.

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». В середине января 2024 года клуб сообщил о расторжении контракта с нападающим.

До этого он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Игнатьев прошел все юношеские и молодежные сборные России.

Ранее Игнатьев спел «Катюшу» на ужине для новичков «Железнечара».