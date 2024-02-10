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Россия согласилась выплатить взнос в бюджет WADA за 2023 год

Министр спорта Матыцин сообщил, что Россия выплатит WADA взнос за 2023 год

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Нина Зотина/РИА Новости

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что российская сторона согласовала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) выплату взноса за 2023 год. Его слова передает ТАСС.

Министр не стал озвучивать цифры, но подтвердил, что Россия выплатит согласованную с WADA сумму. «Ждем подтверждения на следующий год. Договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого больше не являемся. За это год будут выплачена сумма, которую мы согласовали», — заявил министр.

В конце 2023 года Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что поддерживает связь с российской стороной с целью получения ежегодного взноса, однако этот процесс усложняют продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе.

WADA планировало получить от России взнос в размере чуть более $1 млн 267 тыс. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, агентство в середине ноября 2023 года решило создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.

Ранее в Канаде захотели отобрать бронзу Игр-2022 у России.

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