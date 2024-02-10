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Большунов выиграл 19-ю гонку подряд

Лыжник Большунов завоевал второе золото на Спартакиаде, выиграв 19-ю гонку кряду

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Максим Богодвид/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

Большунов прошел дистанцию 20 км за 52 минуты 30,7 секунды. Вторым пришел Илья Семиков (+1,5), тройку лучших замкнул Артем Мальцев (+3,9). Это 19-я победа подряд ля Большунова.

Российские лыжники выступают на «Спартакиаде сильнейших» с 9 по 18 февраля. Турнир проходит в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23.

Ранее Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Ступак проблемы с головой.

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