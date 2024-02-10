В Канаде хотят отобрать бронзу Игр-2022 у России

Олимпийский комитет Канады (COC) отреагировал на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу итогов командного турнира фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Текст заявления приводит пресс-служба организации.

«Мы не cчитаем, что заявление ISU вноcит дополнительную яcноcть или обоcнование, и по-прежнему cчитаем, что канадcкая команда должна быть награждена бронзовой медалью поcле решения CAS. Мы теcно cотрудничаем cо Skate Canada, чтобы изучить наши возможноcти для подачи апелляции», — говорится на сайте COC.

Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

7 февраля ISU выступил с заявлением, в котором говорится, что решение о перераспределении медалей командного турнира принималось на основании всесторонней оценки экспертов по праву и соответствует вердикту, которая вынесла комиссия CAS.

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