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Проигравшую 16-летней россиянке теннисистку назвали разочарованием Australian Open

Теннисистка Пивоварова назвала Жабер и Рууда разочарованиями Australian Open

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Tracey Nearmy/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» назвала Онс Жабер и Каспера Рууда главными разочарованиями Australian Open — 2024 среди иностранцев.

«В женской сетке главным разочарованием для меня стала Онс Жабер. Мне непонятно, почему она так неуверенно играет. Как будто проигранный финал Уимблдона в 2023 году подкосил ее психологически. Она думала, что должна выиграть титул, и совершенно не получила позитивных эмоций от того, что попала в финал. После этого все пошло наперекосяк.

В мужской сетке таких громких поражений не было. Но, наверное, выделю 12-ю ракетку мира Каспера Рууда, который не показал тот высокий уровень тенниса, которым обладал раньше. Мне показалось, что он находится не в форме. Рууд проиграл Кэмерону Норри, которого несколько раз до этого обыгрывал», — сказала Пивоварова.

Шестая ракетка мира Жабер уступила 16-летней россиянке Мирре Андреевой со счетом 0:6, 2:6 во втором круге Australian Open.

Рууд проиграл Норри со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 4:6, 3:6 в третьем круге турнира.

Ранее был назван самый драматичный матч Australian Open.

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