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Иностранец вспомнил о драке с Комбаровым в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Пареха объяснил эмоциями драку с Комбаровым

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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Николас Пареха рассказал, как подрался с одноклубником Кириллом Комбаровым в перерыве матча с грозненским «Тереком» (ныне — «Ахмат») в 2011 году. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы обсуждали нашу игру в том матче, потом все стало более напряженным, и в результате мы подрались. Однако заметьте, после этого мы перевернули ход матча и победили со счетом 4:2.

Отреагировал ли на инцидент Карпин? Вообще этого не должно было случиться, но когда ты по-настоящему хочешь побеждать, то не можешь делать это спокойно», — заявил аргентинец.

Пареха выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в испанскую «Севилью». В составе красно-белых он провел 60 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата России.

Ранее в «Спартаке» осудили руководителя «Зенита» за неприличный жест.

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