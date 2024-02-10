Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Швеция и Финляндия выступили против возвращения России из-за безопасности

Глава Федерации хоккея Швеции Ларссон: считаем невозможным участие России

close
100%
РИА

Представители хоккейных ассоциаций Швеции и Финляндии вновь выступили против возвращения сборных России на международные соревнования, которые проводятся под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает Iltalehti.

«В нынешней ситуации мы считаем невозможным участие России и Белоруссии. Это во многом связано с безопасностью игроков и мероприятий. Я считаю, что ситуация не изменилась, поэтому позиция Швеции ясна», — сказал президент Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон.

Представитель Финляндии Хейкки Хиетанен отметил, что ситуация, из-за которой Россия была отстранена, не изменилась, поэтому позиция также осталась неизменной.

Правление Международной федерации хоккея 12-13 февраля проведет двухдневное заседание в Цюрихе, одним из вопросов повестки должно стать обсуждение возвращения России и Белоруссии.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее главу мирового хоккея назвали негодяем.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами