Швеция и Финляндия выступили против возвращения России из-за безопасности

Представители хоккейных ассоциаций Швеции и Финляндии вновь выступили против возвращения сборных России на международные соревнования, которые проводятся под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает Iltalehti.

«В нынешней ситуации мы считаем невозможным участие России и Белоруссии. Это во многом связано с безопасностью игроков и мероприятий. Я считаю, что ситуация не изменилась, поэтому позиция Швеции ясна», — сказал президент Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон.

Представитель Финляндии Хейкки Хиетанен отметил, что ситуация, из-за которой Россия была отстранена, не изменилась, поэтому позиция также осталась неизменной.

Правление Международной федерации хоккея 12-13 февраля проведет двухдневное заседание в Цюрихе, одним из вопросов повестки должно стать обсуждение возвращения России и Белоруссии.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

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