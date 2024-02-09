Российского хоккеиста из НХЛ назвали игроком от Бога

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может выиграть «Арт Росс Трофи» по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Арт Росс Трофи» — приз, который вручается лучшему бомбардиру лиги по итогам сезона.

«Кучеров — уникальный игрок, не только для России, но и для всего мира. Это может кому-то не нравится, он же россиянин. Здесь даже разговаривать не о чем, он обладает просто уникальным талантом! Клянусь, это божий дар. Невозможно так научить понимать игру, отдавать пасы, он великий игрок, игрок от Бога. Абсолютно заслуженно он идет на первом месте в списке бомбардиров!» — заявил Кожевников.

Кучеров с 87 набранными очками продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров лиги. На втором месте продолжает находиться нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 85 очков (32+53). Тройку лучших замыкает чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с 75 очками (33+42). Топ-6 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (31+36).

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