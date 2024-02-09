Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российского хоккеиста из НХЛ назвали игроком от Бога

Двукратный чемпион ОИ Кожевников назвал Никиту Кучерова игроком от Бога

close
100%
Kim Klement Neitzel/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может выиграть «Арт Росс Трофи» по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Арт Росс Трофи» — приз, который вручается лучшему бомбардиру лиги по итогам сезона.

«Кучеров — уникальный игрок, не только для России, но и для всего мира. Это может кому-то не нравится, он же россиянин. Здесь даже разговаривать не о чем, он обладает просто уникальным талантом! Клянусь, это божий дар. Невозможно так научить понимать игру, отдавать пасы, он великий игрок, игрок от Бога. Абсолютно заслуженно он идет на первом месте в списке бомбардиров!» — заявил Кожевников.

Кучеров с 87 набранными очками продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров лиги. На втором месте продолжает находиться нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 85 очков (32+53). Тройку лучших замыкает чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с 75 очками (33+42). Топ-6 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (31+36).

Ранее легенда российского хоккея оценил шансы клуба Александра Овечкина выйти в плей-офф НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами