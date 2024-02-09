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«Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ

Новичок «Спартака» Угальде помог клубу разгромить «Шабаб Аль-Ахли»

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Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

В матче Winline Зимнего Кубка РПЛ московский «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

На третьей минуте матча счет открыл Михаил Игнатов. Через 25 минут Игнатов оформил дубль. В начале второго тайма Кристофер Мартинс довел счет до разгрома. В конце встречи Антон Зиньковский забил четвертый гол команды, а Манфред Угальде установил окончательный счет матча.

7 февраля московский «Спартак» со счетом 0:3 в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ разгромно проиграл «Ростову».

В таблице турнира «Спартак» и «Шабаб Аль-Ахли» набрали по три очка, казахстанский «Кайрат» пока имеет 0 баллов, а «Ростов» набрал три очка.

В 2023 году победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова» (0:3).

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее иностранец из «Спартака» рассказал, что везет близким из России.

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