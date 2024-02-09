«Такое только в сказках бывает»: «Ливерпулю» Клоппа предрекли сложности в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что уход немецкого специалиста Юргена Клоппа из «Ливерпуля» не повлияет на шансы мерсисайдцев выиграть Лигу чемпионов в 2024 году.

По его словам, решение тренера о завершении работы в ливерпульской команде не дает победного импульса команде, с которым она могла бы легко пройти оставшуюся часть сезона.

«Так не бывает в футболе, такое только в сказках случается. Возможно, подобная оценка и имеет место быть, но каждый футболист думает в первую очередь о себе, Клопп здесь не при чем. Конечно, игроки относятся к нему с теплотой и уважением, но именно что ради него никто играть не будет», — заявил Игнатьев.

Клопп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп не откажется от отдыха ради «Барселоны».