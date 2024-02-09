Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Такое только в сказках бывает»: «Ливерпулю» Клоппа предрекли сложности в Лиге чемпионов

Тренер Игнатьев заявил, что игроки «Ливерпуля» не будут играть ради Клоппа

close
100%
David Klein/Reuters

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что уход немецкого специалиста Юргена Клоппа из «Ливерпуля» не повлияет на шансы мерсисайдцев выиграть Лигу чемпионов в 2024 году.

По его словам, решение тренера о завершении работы в ливерпульской команде не дает победного импульса команде, с которым она могла бы легко пройти оставшуюся часть сезона.

«Так не бывает в футболе, такое только в сказках случается. Возможно, подобная оценка и имеет место быть, но каждый футболист думает в первую очередь о себе, Клопп здесь не при чем. Конечно, игроки относятся к нему с теплотой и уважением, но именно что ради него никто играть не будет», — заявил Игнатьев.

Клопп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп не откажется от отдыха ради «Барселоны».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами