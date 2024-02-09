Аленичев о Мостовом: ему есть чему научить молодое поколение

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что он рад тому, что экс-игрок красно-белых Александр Мостовой пошел учиться на тренера, передает Metaratings.

«Рад ли тому, что Мостовой пошел учиться на тренера? Конечно! Мы с Егором Титовым и с Андреем Тихоновым давно ему об этом говорили. Ему есть чему научить молодое поколение», — сказал Аленичев.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за московский «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Мостовой согласился с характеристикой себя как одного из лучших игроков в России.