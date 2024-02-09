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Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Ступак проблемы с головой

Вяльбе: лыжница Ступак оставит карьеру, если не решит проблемы с головой

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Marko Djurica/Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Юлии Ступак есть психологические проблемы, передает РИА Новости.

«У Юлии есть небольшие проблемы с головой. Если она их не исправит, я думаю, это будет для нее последний сезон. Потому нет никого смысла. Надо уже искать работу и заниматься чем-то другим», — сказала Вяльбе.

9 февраля Ступак принимала участие в спринте, который состоялся в рамках Спартакиады. Лыжница не смогла выйти в финал соревнований, вылетев на полуфинальной стадии.

Ступак (в девичестве — Белорукова) вышла замуж за мастера спорта по лыжным гонкам Никиту Ступака в 2019 году. Лыжник сделал девушке предложение сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018, где она стала двукратной бронзовой призеркой (в спринте и в эстафете).

С сезона-2020/21 лыжница начала выступать под фамилией Ступак. 7 января 2020 года она родила сына Арсения.

Ранее Ступак заявила, что Олимпийские игры невозможно ничем заменить.

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