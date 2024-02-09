Овечкина сравнили с Роналду, а Месси — с Гретцки

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка сравнил хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с Криштиану Роналду. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Овечкин — один из лучших игроков в истории НХЛ, пытается опередить Гретцки в списке лучших снайперов лиги. Верю, что он побьет этот рекорд.

Я бы сравнил Овечкина с Криштиану Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. А Месси — это больше Гретцки», — заявил Личка.

Всего в текущем сезоне на счету Александра Овечкина стало 46 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он забросил 11 шайб и сделал 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 833 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 61 гол.

Ранее Роналду сорвался на фанатов «Аль-Хиляля», скандировавших фамилию Месси.