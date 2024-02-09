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От 16-летней россиянки призвали ждать новых «громких побед» после Australian Open

Теннисистка Пивоварова: жду от Мирры Андреевой громких побед, как над Онс Жабер

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Tracey Nearmy/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от выступления 16-летней россиянки Мирры Андреевой в сезоне-2024.

На прошедшем в январе Australian Open Андреева добралась до четвертого круга, где в трех сетах уступила 11-й ракетке мира Барборе Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6).

«От Мирры я ожидаю только прогресса и продвижения в рейтинге, — сказала Пивоварова. — Также жду улучшения ее результатов и новых громких побед, как над Онс Жабер на этом Australian Open (16-летняя россиянка обыграла шестую ракетку мира со счетом 6:0, 6:2. — «Газета.Ru»).

Несмотря на то что Онс является ее кумиром, Мирра преодолела все психологические барьеры, не держала в голове мысль, что Жабер сильнее ее, — и легко одержала победу. Это показывает, насколько у Мирры высок уровень профессионализма и насколько развита ее психологическая устойчивость».

16-летняя Андреева занимает 35-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» остается выход в четвертый круг — на Australian Open 2024 года и Уимблдоне-2023.

Ранее Пивоварова заявила, что 16-летняя Андреева «не успокоится, пока не станет первой ракеткой мира».

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