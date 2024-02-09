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В Сочи пройдет уникальный турнир

В Сочи пройдет первый Всероссийский медиаспортивный форум «Кикбоксер 2024»

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Федерация кикбоксинга России

С 22 по 24 февраля в игорной зоне «Красная Поляна» состоится Всероссийский медиаспортивный форум Федерации кикбоксинга России (ФКР) «Кикбоксер 2024».

В рамках форума, который пройдет на площадке для спортивно-зрелищных мероприятий RED ARENA, запланированы: турнир по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО 8, пресс-конференция и битва взглядов участников турнира, образовательная программа с участием ведущих экспертов отрасли, ежегодная премия ФКР, гала-ужин в честь участников и гостей форума, развлекательная программа с участием звезд российского шоу-бизнеса.

На турнире 10 пар будут биться по профессиональным правилам К1. Главным событием вечера станет бой между Тамерланом Башировым и Михаилом Ивановым, он пройдет в формате пяти раундов по три минуты. В со-главном поединке сойдутся именитые кикбоксеры – Константин Глухов и Алексей Стоян.

Также в главном карде пройдут бои: Елены Охапкиной и Дарьи Кувакиной, Антона Салчака и Ивана Булдакова, Магомеда Шамсаева и Армена Минасяна.

Ранее российский боец ММА рассказал, что ему снится перед боями.

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