Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

9 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» принимала на своем льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Счет в матче был открыт под конец первого периода. Отличился Александр Овечкин. Во втором периоде Мэттью Ткачук счет сравнял. Энтони Манта перед вторым перерывом снова вывел «Кэпиталз» вперед, но Сэм Райнхарт снова восстановил равновесие, реализовав большинство.

В заключительной двадцатиминутке игроки «Флориды» дважды поразили ворота соперника (Райан Ломберг и Ээту Луостаринен).

После этой игры у «Вашингтона» остается 51 очко и 12-е место в таблице.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 46 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 833 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 61 гол.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил в третьем матче НХЛ подряд.