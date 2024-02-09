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Экс-тренер сборной России призвал главу УЕФА проявить принципиальность

Тренер Игнатьев призвал главу УЕФА Чеферина проявить принципиальность для России

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о том, что в 2027 году он покинет свой пост, не вызвали у него никакой реакции.

По его словам, чиновник не смог ярко проявить себя за время работы на этом посту.

«Никаких особых достижений я за ним не замечал. Единственное, мне бы хотелось, чтобы Чеферин проявил большую принципиальность, которая бы позволила бы нашим, по крайней мере юношеским командам, вернуться на международные турниры. Вот тогда его можно было бы считать кремнем, принципиальным человеком. В отношениях с нашей федерацией как-то особенно себя не проявляет. Может быть, он хочет таким образом собой торгануть, чтобы вызвать слезы. Мне от этого ни холодно, ни жарко», — заявил Игнатьев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 году команда Валерия Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами.

Ранее Борис Игнатьев назвал «Зенит» фаворитом сезона в РПЛ.

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