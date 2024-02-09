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Победитель ЛЧ рассказал, кого из россиян пригласил бы в свою команду

Победитель ЛЧ Майкон заявил, что взял бы Шалимова в свою команду на Кубке Легенд

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Победитель Лиги чемпионов и бывший игрок «Интера» бразилец Майкон рассказал, кого бы взял в свою команду на Кубке Легенд. Его слова передает «Советский спорт».

«Это очень сложный вопрос. Если выбирать троих, назову Игоря Шалимова, который в свое время играл за «Интер», бразильского полузащитника Ренато Гаушо, а третьим пусть будет Диего Милито. С ними я хотел бы сыграть на Кубке Легенд», — сказал Майкон.

Бразилец большую часть карьеры провел в миланском «Интере». На счету защитника 177 матчей за итальянскую команду. Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Серии А, два раза выигрывал Кубок Италии. В сезоне-2009/10 Майкон в составе «Интера» стал победителем Лиги чемпионов. Он был признан лучшим защитником турнира.

Россиянин Игорь Шалимов выступал за «Интер» с 1992 по 1996 год. В составе итальянского клуба полузащитник стал обладателем Кубка УЕФА в 1994 году. В Италии Шалимов также поиграл за «Фоджу», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи», в котором завершил профессиональную карьеру в 1999 году.

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