«Зенит» не смог продать своего игрока из-за США

Переход полузащитника «Зенита» Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался из-за санкций. Об этом сообщает Globo Esporte.

Как утверждает издание, командам удалось согласовать условия арендного соглашения, рассчитанного до конца 2024 года. Однако из-за того, что 70% бразильского клуба принадлежат американской компании «777», ему было запрещено вести любые дела с «Газпромом».

Источник утверждает, что Ду Кейрос после срыва этого трансфера перейдет в «Гремио».

23 июня 2023 года бразилец присоединился к «Зениту» и провел первую тренировку. Он дебютировал за клуб в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

24-летний футболист всю свою карьеру провел в бразильском «Коринтиансе», за который выступал с 2021 по 2023 год.

В текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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