Российская акробатка опубликовала фото в купальнике возле бассейна

Российская акробатка Виктория Первова опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке девушка позирует возле бассейна в купальнике.

25-летняя акробатка родилась в Санкт-Петербурге и имеет звание мастера спорта, в настоящее время она завершила профессиональную карьеру. На вопрос подписчика в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, какие качества она считает самыми сексуальными у мужчин, Первова назвала уверенность в себе, чувство юмора, интеллект, внимательность к мелочам и усилия.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее бывшая Кокорина показала фигуру в мини.