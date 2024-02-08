Российский арбитр осторожно относится к введению синих карточек в футболе

Российский футбольный арбитр Алексей Николаев рассказал, что осторожно относится к введению синих карточек в футболе, передает «Спорт-Экспресс».

«К любым нововведениям в футболе отношусь очень осторожно. Для меня красные и желтые карточки — это классический вариант. Не думаю, что нужно придумывать что-то еще», — сказал Николаев.

Синяя карточка может быть показана за совершение явного тактического фола или явные споры с арбитром.

Тестирование синих карточек начнется в ближайшее время на турнирах молодежных и женских команд, а также в низших лигах.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал серьезным предстоящий матч сборных России и Сербии.