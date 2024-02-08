Украинская девушка-боец UFC опубликовала фото в белье

Украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз опубликовала в своих сетях новую фотографию.

На снимке девушка позирует в красно белье.

Мороз — чемпионка Украины и Кубка мира по кикбоксингу, чемпионка Украины по боксу среди юниоров, финалистка чемпионата и Кубка Украины по боксу среди студентов. В смешанных единоборствах Мороз дебютировала 23 ноября 2013 года в победном поединке против соотечественницы Яны Куземы на OC — Oplot Challenge 89.

На турнире UFC 292 Мороз уступила Карине Силве из Бразилии.

Поединок состоялся в рамках предварительного карда турнира. Схватка прелимов завершилась в первом раунде сдачей Мороз после удушающего приема. Судья остановил бой за секунду до перерыва. Турнир UFC 292 проходиk в Бостоне, США. Главным поединком вечера был заявлен бой, в котором американец Алджамейн Стерлинг встретился с соотечественником Шоном О'Мэлли, чтобы в четвертый раз защитить титул чемпиона промоушена в легчайшей весовой категории. Стерлинг проиграл во втором раунде.

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