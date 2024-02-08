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Булыкин объяснил, почему «Спартак» отстает от «Зенита»

Булыкин: «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по бюджету и уровню игроков

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Павел Бедняков/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, что московский «Спартак» имеет все возможности для конкуренции с санкт-петербургским «Зенитом», но не может разобраться со своими внутренними проблемами, из-за чего и никак не может побороться за золото Российской премьер-лиги уже много лет.

«У «Спартака» все время высокие амбиции, только что-то им постоянно мешает достичь нужных результатов. Нам, футбольным специалистам, все это видно, но у руководства клуба свое видение. В «Спартаке» продолжают искать варианты, как можно добиться хороших результатов. «Спартак» по уровню футболистов, по бюджету, по инфраструктуре может конкурировать с «Зенитом» и другими клубами, но постоянно что-то не получается. То команда не готова, то тренер непонятно что делает, то основной футболист вылетают, а как играть без него, не знают. Все эти мелочи понятны, и специалисты их видят, но никто на это не реагирует, и «Спартак» продолжает двигаться дальше без высоких достижений», — считает Булыкин.

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате РПЛ после первой части сезона, набрав 30 очков за 18 туров и отставая на восемь баллов от лидирующего «Краснодара».

Ранее экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин назвал главный плюс Семака перед Слуцким.

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