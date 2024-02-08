Губерниев о деле Валиевой: я бы этому дедушке с большими ушами уши да пооткрутил

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на публикацию мотивировочной части Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, в которой критикуется факт того, что запрещенное вещество в организм фигуристки попало в результате употребления клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

«Да, я бы этому дедушке с большими ушами уши да пооткрутил. Но был ли дедушка, может, дедушки не было???» — написал Губерниев.

29 января CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Валиева в составе сборной России завоевала золото в командном турнире на Играх-2022 в Китае. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять золото у сборной России.

Ранее Валиева рассказала, что дедушка перестал ей готовить после Олимпиады.