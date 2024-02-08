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В Париже представили комплект медалей предстоящей Олимпиады

Медали ОИ-2024 будут частично изготовлены из Эйфелевой башни

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Benoit Tessier/Reuters

8 февраля в штаб-квартире оргкомитета летних Олимпийских игр в Париже были представлены медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы хотели предложить всем медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже частичку Эйфелевой башни. Это сочетание самых драгоценных металлов — золота, серебра и бронзы — с самым драгоценным металлом в нашей стране, с сокровищем — Эйфелевой башней», — сказал глава оргкомитета Игр Тони Эстанге.

Как отметил Эстанге, решение было вызвано желанием сделать эти объекты уникальными и неповторимыми

Центр олимпийской медали состоит из металла, который взят с Эйфелевой башни. Изготовлением наград займется национальный монетный двор.

Олимпийские игры стартуют 26 июля 2024 года в Париже.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

Ранее заявление Латвии по запрету турниров с россиянами назвали «концом мирового спорта».

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