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Олимпийский чемпион рассказал, как повлияет на возвращение хоккеистов НХЛ на Игры

Экс-хоккеист Кожевников: участие игроков НХЛ поднимет интерес к хоккею на Играх

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Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, прославленный в прошлом хоккеист Александр Кожевников в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возвращении игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпийские игры, назвав это правильным решением для хоккея.

«Конечно лучше, чтобы были все сильнейшие. Это большие деньги, смотрибельность какая будет! Мы-то и раньше участвовали, а канадцы давно не играли сильнейшим составом на Олимпиаде, им нужно возвращать интерес к этому турниру», — считает Кожевников.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что хоккеисты сильнейшей лиги мира официально примут участие в двух ближайших олимпийских хоккейных турнирах – в 2026 и 2030 годах. Ранее энхаэловцы участвовали в Олимпиадах с Игр-1998 в японском Нагано до зимней Олимпиады-2014 в Сочи. А вот турниры 2018 и 2022 годов в южнокорейском Пхенчхане и столице Китая Пекине они пропустили, так как владельцы клубов НХЛ, которых представляет лига, и профсоюз игроков не смогли договориться об условиях участия. Намерения выступить на Играх-2026 и 2030 лига и профсоюз изначально прописали в последнем коллективном договоре.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров снова возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

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