Теннисист Медведев выступит за сборную Европы

Российский теннисист Даниил Медведев выступит за команду Европы на Кубке Лэйвера, который пройдет с 20 по 22 сентября 2024 года в Берлине (Германия). Об этом сообщает пресс-служба соревнований в своих социальных сетях.

«Команда Европы заинтересована в том, чтобы вернуть себе Кубок. С Даниилом, Сашей Зверевы и Карлосом Алькарасом у нас есть отличные шансы добиться этого. Ребята прекрасно начали сезон. Я рад, что эти теннисисты будут в составе моей команды в 2024 году», — сказал Борг.

Медведев уже участвовал в Кубке Лэйвера в 2021 году.

28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2. Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

Ранее полуфиналист Australian Open оценил выступление Рублева в Мельбурне.