«Почему я? Почему сейчас?»: российский хоккеист НХЛ о своей ужасной травме

Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в своих социальных сетях высказался о жуткой травме, полученной на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Почему я? Почему сейчас? После всех пропущенных матчей вернуться и снова получить травму. Чувствую несправедливость, чувствую ужасно. Стараюсь оставаться спокойным и сохранять позитив. После того, как я сделал все правильно, получил вот это. Вселенная непредсказуема. Думаю, у нее свои план, но черт побери вселенную, я знаю, что вернусь сильнее, и знаю, что буду играть лучше, чем раньше. Сейчас тяжело и завтра будет тяжело», — написал Сергачев.

8 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергачев столкнулся с игроком соперника Алекси Лафреньером. Россиянин смог покинуть лед только на носилках.

Стоит отметить, что Сергачев не выходил на лед с 20 декабря 2023 года. Он пропустил 17 матчей из-за травмы. В текущем сезоне НХЛ российский защитник провел 34 матча, отметившись двумя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

Ранее в «Тампе» заявили, что молятся о здоровье Сергачева.