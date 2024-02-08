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«Конечно, все в курсе»: врач о попадании экдистерона в организм Валиевой

Врач Шестаков заявил, что экдистерон не мог случайно попасть в организм Валиевой

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Максим Богодвид/РИА Новости

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал о влиянии экдистерона, обнаруженного в крови российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает Sport24.

«Судя по всему, этот анаболик действует очень индивидуально — все зависит от организма спортсмена. Эффект от препарата достаточно простой — увеличение сил, набор мышечной массы, снижение утомления и ускорение восстановления.

Мог ли он попасть случайно? Нет, случайно попасть он не мог. Слишком сложный препарат, чтобы он образовался случайно и непреднамеренно попал в организм. Конечно, все в курсе», — сказал Шестаков.

7 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что в положительной пробе Валиевой, помимо запрещенного триметазидина, было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отсчитываться с декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что CAS не убедило заявление WADA о популярности триметазидина в России.

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