Роднина оскорбила Родченкова после его слов о России

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина резко отреагировала на слова экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о дисквалификации российских спортсменов. Своим мнением она поделилась со «Спорт-Экспрессом».

«Лучше вспоминать Олимпиаду и наши большие достижения, чем комментировать высказывания придурка», — заявила Роднина.

7 февраля бежавший из России Родченков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен дисквалифицировать российских атлетов как минимум на 10 лет.

С января 2016 года Родченков проживает в США. Он является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

Ранее Валуев объяснил нападки Родченкова на Россию.