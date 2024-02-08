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Роднина оскорбила Родченкова после его слов о России

Депутат Роднина призвала не комментировать заявления Родченкова о россиянах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина резко отреагировала на слова экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о дисквалификации российских спортсменов. Своим мнением она поделилась со «Спорт-Экспрессом».

«Лучше вспоминать Олимпиаду и наши большие достижения, чем комментировать высказывания придурка», — заявила Роднина.

7 февраля бежавший из России Родченков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен дисквалифицировать российских атлетов как минимум на 10 лет.

С января 2016 года Родченков проживает в США. Он является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

Ранее Валуев объяснил нападки Родченкова на Россию.

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