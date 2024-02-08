Валуев объяснил нападки Родченкова на Россию

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев назвал спланированным вбросом слова экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о дисквалификации российских спортсменов. Слова Валуева передает Sport24.

«Это нужно рассматривать как провокацию. Спланированный вброс, чтобы антироссийская повестка не стихала. Все уже давно все поняли про этого человека. В характеристике он не нуждается», — сказал Валуев.

7 февраля бежавший из России Родченков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен дисквалифицировать российских атлетов как минимум на 10 лет.

С января 2016 года Родченков проживает в США. Он является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

Ранее Валиева рассказал, что дедушка перестал ей готовить после Олимпиады.