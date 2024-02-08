Тренер «Спартака» объяснил разгром от «Ростова»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру своей команды в проигранном матче против «Ростова» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения. Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали.

Нужно понимать, что у нас третья неделя сборов. Команда находится под нагрузками. Нет прежней свежести», — заявил испанец.

Встреча прошла в Аду-Даби и завершилась разгромной победой «Ростова» со счетом 3:0. Забитыми мячами в матче отметились Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

9 февраля «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, 11 февраля — «Ростов» с казахстанским «Кайратом».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее Карпин назвал катастрофой игру «Ростова» после разгрома «Спартака».