Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Тренер «Спартака» объяснил разгром от «Ростова»

Тренер Абаскаль заявил, что «Спартак» наказали за ошибки в матче с «Ростовом»

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру своей команды в проигранном матче против «Ростова» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы не ожидали, что соперник будет обороняться низким блоком. Мы недостаточно хорошо двигали мяч. Не могли создать пространство, нужно было больше движения. Сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали. Свои же моменты мы не использовали.

Нужно понимать, что у нас третья неделя сборов. Команда находится под нагрузками. Нет прежней свежести», — заявил испанец.

Встреча прошла в Аду-Даби и завершилась разгромной победой «Ростова» со счетом 3:0. Забитыми мячами в матче отметились Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

9 февраля «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, 11 февраля — «Ростов» с казахстанским «Кайратом».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее Карпин назвал катастрофой игру «Ростова» после разгрома «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами