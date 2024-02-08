Стали известны финалисты Кубка Африки

Сборная Кот-д'Ивуара по футболу обыграла национальную команду ДР Конго в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит на родине ивуарийцев.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Себастьен Аллер.

В главном матче турнира, который пройдет 11 февраля, Кот-д'Ивуар встретится с Нигерией, обыгравшей в своем матче 1/2 финала ЮАР. В основное и дополнительное время игра завершилась со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались нигерийцы (4:2).

Проигравшие в полуфинале встретятся в матче за третье место, который пройдет 10 февраля.

Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является Эмилио Нсуэ из Экваториальной Гвинеи (пять голов). Жасинту Дала из Анголы и египтянин Мостафа Мохамед отличились по четыре раза.

Действующим обладателем титула чемпиона Кубка африканских наций является Сенегал. В прошлом финале команда в серии пенальти одолела Египет и впервые в своей истории смогла завоевать этот трофей.

Ранее определились финалисты Кубка Азии.