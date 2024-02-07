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Игрок «Динамо» признался, что игроки команды «чуть-чуть теряют голову»

Игрок «Динамо» Римашевский: чуть-чуть теряем голову в третьем периоде

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский похвалил своих партнеров Никиту Гусева и Джордана Уила. Его слова передает Legalbet.

«Что подсказывают партнеры? Да тут у каждого можно почерпнуть что-то новое. Как передачи Гусь находит, как Уил классно работает с шайбой и бросает в эти маленькие дырочки.

Что происходит в третьем периоде? Не знаю. Чуть-чуть теряем голову, нужно хладнокровнее относиться к третьему периоду и мне кажется, мы чересчур начинаем играть на счет и сдерживать. Надо продолжать играть в свой хоккей», — сказал Римашевский.

6 февраля «Динамо» обыграло «Автомобилист» со счетом 5:3. Римашевский стал автором одной из заброшенных шайб.

Бело-голубые уже обеспечили себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Алексея Кудашова после 60 матчей занимает третье место в Западной конференции. У москвичей 82 набранных очка. На одно больше у СКА. Возглавляет таблицу «Локомотив» (84 очка).

В текущем сезоне КХЛ Римашевский провел 39 матчей, отметившись четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Ранее канадский игрок «Автомобилиста» признался, что не думает о новом контракте в России.

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