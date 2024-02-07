Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стал известен первый финалист Кубка африканских наций

Нигерия обыграла ЮАР и вышла в финал Кубка африканских наций

close
100%
Siphiwe Sibeko/Reuters

В полуфинальном матче Кубка африканских наций встречались сборные Нигерии и ЮАР. В основное и дополнительное время игра завершилась со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались нигерийцы (4:2).

Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Виллиам Трост-Эконг реализовал одиннадцатиметровый удар. На последней минуте основного времени Тебохо Мокоена также успешно исполнил пенальти и перевел игру в дополнительное время.

В серии пенальти Мокоена и Макгопа не смогли забить пенальти вратарю сборной Нигерии Стэнли Нвабили.

Стоит отметить, что в запасе на этот матч остался бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса.

В финале, который состоится 11 февраля, сборная Нигерии сыграет с победителем пары Кот-д'ИвуарДР Конго, которые проведут свой матч 7 февраля.

лучшим бомбардиром турнира на данный момент является Эмилио Нсуэ из Экваториальной Гвинеи (5 голов).

Действующим обладателем титула чемпиона Кубка африканских наций является Сенегал. В прошлом финале команда в серии пенальти одолела Египет и впервые в своей истории смогла завоевать этот трофей.

Ранее стал известен второй финалист Кубка Азии.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами