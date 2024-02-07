Стал известен первый финалист Кубка африканских наций

В полуфинальном матче Кубка африканских наций встречались сборные Нигерии и ЮАР. В основное и дополнительное время игра завершилась со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались нигерийцы (4:2).

Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Виллиам Трост-Эконг реализовал одиннадцатиметровый удар. На последней минуте основного времени Тебохо Мокоена также успешно исполнил пенальти и перевел игру в дополнительное время.

В серии пенальти Мокоена и Макгопа не смогли забить пенальти вратарю сборной Нигерии Стэнли Нвабили.

Стоит отметить, что в запасе на этот матч остался бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса.

В финале, который состоится 11 февраля, сборная Нигерии сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — ДР Конго, которые проведут свой матч 7 февраля.

лучшим бомбардиром турнира на данный момент является Эмилио Нсуэ из Экваториальной Гвинеи (5 голов).

Действующим обладателем титула чемпиона Кубка африканских наций является Сенегал. В прошлом финале команда в серии пенальти одолела Египет и впервые в своей истории смогла завоевать этот трофей.

Ранее стал известен второй финалист Кубка Азии.