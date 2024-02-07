Канадский игрок «Автомобилиста» признался, что не думает о новом контракте в России

Канадский форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек рассказал о своем будущем в российской команде. Его слова передает Legalbet.

«Останусь ли я в «Автомобилисте»? Знаете, мои дети вернулись домой, в Канаду. Находиться на расстоянии от них тяжело, передо мной будет сложное решение в конце сезона. Сейчас я о новом контракте не думаю», — сказал Мэйсек.

Мэйсек выступает за «Автомобилист» с 2019 года. До этого канадец играл за «Чикаго Вулвз», «Ред Булл» (Мюнхен), «Изерлон Рустерс», «Калгари Хитмен», «Трай-Сити Американс» и «Нотр-Дам Хаундс».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 31-летний форвард провел 61 матч, отметившись 23 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами.

6 февраля «Динамо» обыграло «Автомобилист» со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Уил (хет-трик), Егор Римашевский и Андрей Миронов.

После 62 матчей регулярного чемпионата «Автомобилист», набрав 73 очка, занимает четвертое место в Восточной конференции. Лидирует в этой зоне «Металлург», набравший 86 очков.

Ранее игрок «Автомобилиста» заявил, что ему хотелось бы перезагрузиться в бане.