В CAS назвали вещество, из-за которого дисквалифицировали Валиеву

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал 129-страничную мотивировочную часть по делу об употреблении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой, в которой указал название вещества, из-за которого спортсменку дисквалифицировали.

Как сообщают в CAS, в крови фигуристки был обнаружен экдистерон. Это вещество имеет анаболический эффект, является разрешенным Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но находится в программе мониторинга организации на случай возможного запрета. Также в пробе спортсменки был обнаружен гипоксен и L-карнитин. Она их принимала по назначению врача.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее Валиева объяснила CAS, как запрещенное вещество попало в ее организм.