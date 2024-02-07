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Алькараса назвали больше шоуменом, чем теннисистом

Теннисистка Пивоварова заявила, что в подготовке Алькараса возникли проблемы

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Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от старта сезона-2024 в исполнении второй ракетки мира — Карлоса Алькараса.

20-летний испанец сенсационно проиграл в четвертьфинале Australian Open немецкому теннисисту Александру Звереву (1:6, 3:6, 7:6, 4:6). Пивоварова отметила, что в этом матче Алькарас проявил себя «больше как шоумен».

«У меня сложилось впечатление, что что-то не так с подготовкой Алькараса и с работой его команды, — сказала теннисистка. — Почему именно в этот момент его тренер Хуан-Карлос Ферреро был вынужден сделать операцию на колене (специалист не поехал на Australian Open из-за восстановления. — «Газета.Ru»)? Нельзя ли было подождать? Или там что-то происходит за кулисами, чего мы не знаем?

Карлос явно не был настроен так, чтобы побеждать на этом Australian Open. Я не видела у него стремления. В четвертьфинале он вышел играть против Александра Зверева больше как шоумен, чем как теннисист, который стремится занять первую строчку рейтинга».

Ранее стало известно, что Медведев получит $1,5 млн за приезд в Саудовскую Аравию.

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