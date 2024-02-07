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CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой

CAS: Валиева заявляла, что запрещенное вещество попало в организм через десерт

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал мотивировочную часть по делу об употреблении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Как сообщили в CAS, Валиева утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм в результате употребления зараженной пищи незадолго до чемпионата России. Фигуристка съела клубничный десерт, приготовленный ее дедушкой, который воспользовался разделочной доской, на которой ранее измельчал свои лекарства, содержащие триметазидин.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее стала известна победительница первенства России среди юниоров в фигурном катании.

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