Двукратный чемпион ОИ Плющенко перенес операцию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что в начале года перенес операцию на спине. Его слова передает «Матч ТВ».

«Неделю назад прооперировался. Третья операция на нижнем отделе. Опять о спине вспоминаем.

Все импланты вытащили тут, в Москве, у уникального хирурга Дмитрия Николаевича Дзукаева. Через три часа после операции он меня поставил на ноги. Сейчас идет восстановление.

Я на открытии Олимпийских игр не был, потому что выступал в командном турнире. Мы открывали Игры, я выступал первым. Надо было завести команду», — сказал Плющенко.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В 2017 году Плющенко занялся тренерской деятельностью и открыл собственную академию.

Ранее стал известен победитель первенства России среди юниоров в фигурном катании.