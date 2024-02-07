СКА обратился в КХЛ из-за потерявшего сознание Толчинского

Петербургский СКА по итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда» обратился в судейский департамент лиги из-за травмы нападающего Сергея Толчинского, сообщает «Матч ТВ»

Толчинский травмировался в концовке второго периода после силового приема Никиты Холодилина, который вместе с форвардом СКА Алексом Гальченюком получили по двухминутному штрафу за последовавшую затем драку.

«Когда Толчинского выносили со льда, он был без сознания. Игрок в тот момент ничего не помнил, находился в шоковом состоянии. Повезло, что он избежал серьезной травмы и может вообще играть в хоккей после этого. Несколько миллиметров, и Сергей мог остаться инвалидом», — заявили в пресс-службе СКА.

Матч прошел в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и завершился со счетом 9:5 в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (трижды), Иван Игумнов (дважды), Игорь Мартынов, Томаш Юрчо и Иван Николишин.

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