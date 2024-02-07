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Международный союз конькобежцев проигнорировал просьбу лишить Россию бронзы ОИ-2022

В ISU не ответили на просьбу лишить Россию бронзы ОИ-2022

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Aleksandra Szmigel/Reuters

Американская журналистка Кристи Бреннан в социальных сетях заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) проигнорировал просьбы лишить Россию бронзы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

По ее словам, федерация не предоставила никакого обоснования, почему после дисквалификации Камилы Валиевой медаль досталась россиянам, а не канадцам.

«Прошла уже целая неделя, но от ISU нет никаких вестей о том, какое правило он использовал, чтобы отдать России бронзу командного турнира, а не Канаде», — написала Бреннан в Х.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Владислав Третьяк назвал жестким приговором дисквалификацию Камилы Валиевой.

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