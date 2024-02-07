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В РФС заявили о нежелании УЕФА отпускать Россию в Азию

Генсек РФС Митрофанов заявил о нежелании УЕФА отпускать Россию в АФК

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Reuters

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настаивает на том, чтобы Россия не переходила в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

По его словам, в УЕФА четко озвучили, что не хотят терять Россию.

«Абсолютная правда, что УЕФА не хочет отпускать Россию. И это очень важная позиция. Когда в 2022 году начался процесс переговоров о будущем РФС, сначала в УЕФА сказали: «Это ваше решение». Спустя некоторые время появились дорожные карты, внутренние консультации и нам сказали, что отпускать нас не готовы. А спустя еще какое-то время четко в УЕФА сказали: «Потеря России — это не то, чего бы нам хотелось», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что РФС планирует сохранить Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России.

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