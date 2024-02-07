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РФС планирует сохранить Карпина в качестве главного тренера сборной России

РФС может в марте начать переговоры с Карпиным о продлении контракта

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что организация планирует в марте провести переговоры с главным тренером Валерием Карпиным о продолжении сотрудничества.

Текущий контракт 55-летнего специалиста истекает в августе 2024 года.

«Мы удовлетворены его работой. Понимаем, что для него работать в условиях неопределенности тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов совместно с главой РФС переговорим с Карпиным и примем решение», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее игрок «Ростова» Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси.

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