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В РФС объяснили, как ФИФА видит возвращение России на международные матчи

Генсек РФС Митрофанов: ФИФА занимает нейтральную позицию по возвращению России

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) занимает нейтральную позицию по возвращению национальных команд России на турниры под своей эгидой.

По его словам, в ФИФА не готовы единолично принимать решение на этот счет.

«В ФИФА нейтрально смотрят на вопрос возвращения России. У них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной и где недавно прошел чемпионат мира. Но вмешиваться они не хотят — пока ФИФА занимает нейтральную позицию, давления на них меньше. Как только они станут проактивными, давление усилится», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп может отказаться от паузы в карьере ради работы в «Барселоне».

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