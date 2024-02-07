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Форвард «Вегаса» рассказал, как в Америке ощущается погоня Овечкина за Гретцки

Игрок «Вегаса» Дорофеев заявил, что о гонке Овечкина постоянно идут разговоры

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Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал, слышит ли во время игры в США разговоры о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Наверное, да. Когда смотришь хоккей и играет «Вашингтон» с кем-то, там все время об этом идут разговоры. Конечно, тяжело оставить тот факт, что у человека есть возможность побить рекорд», — сказал Дорофеев.

В ночь на 7 февраля «Вашингтон» проиграл в регулярном чемпионате «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу. Теперь на счету россиянина 832 гола. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 62 гола.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил десять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Ранее Овечкин обошел легенду НХЛ по количеству сыгранных матчей.

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