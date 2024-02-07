Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреалю Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Канадиенс».

В составе победившей команды голами отметились Ник Судзуки, который оформил дубль, Майкл Пеццетта и Юрай Слафковски, также забросивший в поединке две шайбы.

За «Вашингтон» забили Расмус Сандин и российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Он отличился на 27-й минуте поединка, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил десять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 832 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 62 гола.

Ранее игрок «Вашингтона» раскрыл подробности состояния Овечкина.