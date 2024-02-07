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Овечкин сократил отставание от Гретцки

Овечкин забросил 832 шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».

Игрок отличился на 27-й минуте поединка, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари. Шайба Овечкина позволила «Вашингтону» сократить отставание в счете, «Кэпиталз» по ходу второго периода проигрывают — 1:3.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил десять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 832 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 62 гола.

До текущей встречи с «Монреалем» после 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф.

Ранее игрок «Вашингтона» раскрыл подробности состояния Овечкина.

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