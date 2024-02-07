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«Вероятность ремиссии крайне низка»: психолог высказался о состоянии Кузнецова

Психолог Невеев: многое будет зависеть от того, как Кузнецов стал зависимым

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Кандидат психологических наук Александр Невеев заявил, что в истории российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который обратился за помощью в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), большую роль будет играть жизненная ситуация, в которой находится человек. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Огромную роль играют его собственные качества. Очень многое будет зависеть от того, как он стал зависимым. Нужно анализировать, что с человеком происходило, какие события его к этому подтолкнули. Только в этом случае можно будет оценить прогнозы на восстановление. Но, к сожалению, вероятность ремиссии крайне низка», — заявил Невеев.

Кузнецов решил обратиться в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги, которая направлена на решение психологических проблем, связанных в том числе с употреблением алкоголя и наркотиков, пристрастием к азартным играм.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф.

Ранее стали известны сочетания «Вашингтона» после того, как Кузнецов покинул клуб.

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